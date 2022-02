Verkehrskontrolle im Kreis Heinsberg : Mit 60 Sachen durch 30er-Zone

Kreis Heinsberg Mehr als 120 Verkehrssünder gehen der Kreispolizei bei Kontrollen ins Netz. Insgesamt überprüfen die Beamte fast 1100 Fahrzeuge, darunter auch Lkw. Verwarngelder reichen nicht in allen Fällen aus.

(RP) Eine große Verkehrskontrolle haben Beamte der Kreispolizeibehörde Heinsberg in dieser Woche an verschiedenen Stellen im Kreisgebiet vorgenommen. Ziel des Einsatzes war es, die Anzahl der Verkehrsunfälle mit schweren Unfallfolgen zu reduzieren. Daher achteten die Polizeibeamten insbesondere auf Verstöße im Zusammenhang mit Hauptunfallursachen wie dem Überschreiten der zulässigen Geschwindigkeit, Missachtung der Gurtpflicht, Ablenkung durch Mobiltelefonie, Alkohol und Drogen im Straßenverkehr sowie Vorfahrtverstöße.

Auch der gewerbliche Personen- und Güterverkehr wurde gezielt kontrolliert. Bei Geschwindigkeitsüberprüfungen von insgesamt 1079 Fahrzeugen stellten die Polizisten 123 Verstöße fest, die durch ein Verwarngeld geahndet werden. Neun Verkehrsteilnehmer waren so schnell unterwegs, dass sie eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige erhalten. Nach Abzug der Toleranz fuhr der „Spitzenreiter“ in einer 30-er Zone ganze 30 Stundenkilometer zu schnell. Die Beamten stellten bei ihren Kontrollen darüber hinaus insgesamt 64 Vorfahrtverstöße fest.

Auch zukünftig wird es weitere dieser unangekündigten Verkehrskontrollen geben, um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer auf den Straßen im Kreis Heinsberg zu erhöhen. Denn eine überhöhte und nicht angepasste Geschwindigkeit ist nach wie vor die Hauptursache für schwere und tödliche Verkehrsunfälle in Nordrhein-Westfalen, so auch im Kreis Heinsberg. Die Überwachung der gefahrenen Geschwindigkeit im Kreisgebiet ist ein wichtiges Instrument für die Polizei, um alle Verkehrsteilnehmer vor schweren Verkehrsunfällen schützen. Zu schnelles Fahren gefährde alle und zwar überall, so die Polizei. Im Jahr 2020 gab es 6374 Verkehrsunfälle im Kreis Heinsberg, davon 726 mit Personenschaden.