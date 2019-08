Ruandafest in Oberbruch : Trommeln mit Fatima, Kunst und Musik

Oberbruch Beim Ruandafest des Vereins „Wir für Ruanda“ werden Spenden für Menschen mit Handicap gesammelt.

Sie animierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene zum gemeinsamen Trommeln, präsentierte in einem farbenprächtigen Gewand die traditionelle Mode ihrer nordafrikanischen Heimat: Profi-Trommellehrerin Fatima Deckers, die vor mehr als 25 Jahren aus Marokko in die Kreisstadt kam, ist für Bernd Bierbaum „die gute Seele unseres Festes“. Drei Tage lang lud der Verein „Wir für Ruanda“, den der Mediziner ebenfalls vor 25 Jahren gründete und dessen Vorsitzender er seitdem ist, zum Mitfeiern ein.

Auf dem Gelände der Realschule an der Parkstraße gab es ein buntes Bühnenprogramm, Gaumenfreuden vom schwarzen Kontinent, aus Portugal und Indien sowie zahlreiche Kunsthandwerker- und Hobbykünstlerstände. Die kompletten Einnahmen aus einem Porzellan-Trödelmarkt sind für das Bildungsprojekt in Ruanda bestimmt, das von Bierbaum initiiert wurde. Children’s Hope Centre heißt die Einrichtung mit insgesamt 18 Gebäuden, die junge Menschen, die in ihrer geistigen Entwicklung beeinträchtigt sind, fit macht fürs Leben. Die Teenager werden vorbereitet auf ein selbstbestimmtes Leben, lernen viele praktische Tätigkeiten: Wäsche waschen, kochen. Auf diese Weise könnten sie später unabhängig sein, erklärt Bierbaum. Regelmäßig ist der Arzt vor Ort, um sich vom Erfolg des ungewöhnlichen Hilfsprojekts zu überzeugen, insgesamt schon rund 75 Mal. Voraussichtlich im November wird er wieder nach Ruanda fliegen.

Für einen Hauch von Orient in Oberbruch sorgten am Wochenende außerdem die Bauchtanzgruppen Couscous und Inana mit Tanzlehrerin Annett Frantz-Kochs. Japanische Trommelklänge mit der Wegberger Gruppe Wadaiko von Stephanie Rosen-Strauch, Auftritte der Bands WassenJazz, Blue Funk Pill Bag, Back Slash, Klopferdrums oder Bug in a rug sorgten für stimmungsvolle Unterhaltung. Büchermarkt, Autoschau und ein großes Kinderfest mit Gesichterschminken und Kreativworkshop gehörten zum abwechslungsreichen Programm des Ruanda-Festes in Oberbruch, das bereits zum 13. Mal stattfand.