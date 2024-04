VBE Kreisverband Heinsberg Ehrungen für verdiente Mitglieder

Großes Thema ist weiterhin der Lehrkräftemangel im Kreis Heinsberg insbesondere an den Grund- und Förderschulen. Die Belastungen in den Schulsystemen nehmen weiter zu. Es gibt Schulen, an denen eine Vielzahl von Lehrkräften ohne pädagogische Berufsausbildung unterrichten. Hier hat der VBE immer gefordert, diesem Personal Weiterqualifizierungsmaßnahmen anzubieten. Ute Püll: „Durch die Einführung eines berufsbegleitenden Vorbereitungsdienstes gibt es jetzt endlich Angebote unter bestimmten Voraussetzungen für nicht lehramtsbezogene Masterstudiengänge. Für das Bestandspersonal muss es aber auch dringend Entlastungsmöglichkeiten geben, damit der Lehrerberuf attraktiv ist, sonst laufen alle Werbekampagnen ins Leere.“