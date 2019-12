In Geilenkirchen : Grabsteine auf jüdischem Friedhof umgeworfen

Geilenkirchen Mehr als 40 Grabsteine sind in der Nacht zu Montag auf dem jüdischen Friedhof in Geilenkirchen umgeworfen und teilweise mit blauer Farbe besprüht worden. Ein Zeuge, der die Tat beobachtet hatte, rief die Polizei – sie nahm zwei Männer fest.

(spe) Sieben jüdische Friedhöfe sind im Kreis Heinsberg verzeichnet: in Erkelenz, Schwanenberg, Gangelt, Geilenkirchen, Heinsberg, Randerath und Wassenberg. Auf ihnen stehen 222 Grabsteine, wie jüngst eine Dokumentation des Salomon-Ludwig-Steinheim-Instituts der Universität Duisburg-Essen ergeben hatte, der älteste davon aus dem Jahr 1704 in Geilenkirchen. Erstellt worden war die Dokumentation für die Datenbank epidat, um die Grabsteine vor Verwitterung und antisemitischen Angriffen zu schützen und sie virtuell für die Zukunft zu sichern.

Auf genau diesem jüdischen Friedhof, der in Geilenkirchen an der Heinsberger Straße liegt, sind jetzt mehr als 40 Grabsteine umgestoßen und mit Farbe beschmutzt worden. Geschehen ist das nachts gegen 3 Uhr. Dazu schildert die Polizei in Aachen: „Ein Zeuge beobachtete zwei mit Sturmhauben vermummte und dunkel gekleidete Personen bei der Tat. Er informierte sofort die Polizei. Während der Fahndung trafen die Beamten in unmittelbarer Tatortnähe auf zwei dunkel gekleidete Männer. Bei ihrer Durchsuchung fanden sie Sturmhauben und Spraydosen mit blauer Farbe.“ Die beiden aus Gangelt stammenden, polizeibekannten Tatverdächtigen im Alter von 21 und 33 Jahren seien daraufhin vorläufig festgenommen worden. In Absprache mit dem Amtsgericht erfolgte später deren Entlassung. Der Staatsschutz der Aachener Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.