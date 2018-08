Unternehmensgruppe Frauenrath feiert in Heinsberg 150 Jahre

150 Jahre Frauenrath : Vom Pflasterer zum Komplett-Baumeister

Gereon Frauenrath führt mit seinem Bruder Jörg die Frauenrath Unternehmensgruppe in Heinsberg und im sächsischen Bretnig. Foto: Ruth Klapproth

Heinsberg Die Unternehmensgruppe Frauenrath blickt auf 150 Jahre Firmengeschichte zurück. Das Familienunternehmen – an der Spitze die Brüder Gereon und Jörg – geht als Komplettanbieter mit sieben Firmen und Beteiligungen in die Zukunft.

Im Jahr 1868 betrieb in Hilfarth der Pflasterer Gereon Frauenrath ein Unternehmen, das die Kasse in der Winter-Baupause noch mit Korbflechten füllte. Frauenrath hat Anfang des vorigen Jahrhunderts für die Oberbrucher Firma Glanzstoff gepflastert und gebaut, Mitte der 1920er Jahre die Heinsberger Liecker und Apfelstraße geteert, 60 Jahre später die B 221 ausgebaut, Ende 2009 mit der Firma Schlun die Lücke zwischen der A 46 und dem niederländischen Straßennetz geschlossen, die A 57 mit dem Kaarster Kreuz ausgebaut, mit Willy Dohmen Ende 2017 den Umsiedlungsstandort Erkelenz-Nord für 1700 Menschen erschlossen. Jüngstes Leuchtturmprojekt ist das mit 20 Millionen Euro Investitionen gebaute „Tor zum RWTH-Campus Melaten“. In 150 Jahren bewegter Firmengeschichte hat sich Frauenrath vom Pflasterbetrieb zum Komplettanbieter rund ums Bauen entwickelt.

Heute bündelt die Unternehmensgruppe Frauenrath die Erfahrung aus drei Jahrhunderten in sieben Unternehmen, etlichen Beteiligungen und rund 30 Betreiber- und Projektgesellschaften. Die beschäftigen mit Beteiligungen 570 Mitarbeiter, davon 16 neue Auszubildende. War Frauenrath bis in die 1980er Jahre ein reines Straßenbauunternehmen, so kamen einige Geschäftsfelder hinzu: 1981 Recycling von Baustoffen und Grünabfall, 1985 Landschaftsbau vom Kleinauftrag bis zum Landschaftspark und nach dem Mauerfall 1992 ein Standort im sächsischen Bretnig. Im neuen Jahrtausend kam die Kultur- und Sozialstiftung A. Frauenrath hinzu, die regionale Projekte unterstützt.

Info Auf Diversifizierungskurs in die Zukunft Gründerjahre Gereon Frauenrath arbeitet 1868 in Hilfarth als selbstständiger Pflasterer. Bis zur Jahrhundertwende gehört auch Korbflechten zum Geschäft. Bis in die 1980er Jahre bildet Straßen- und Wegebau das Kerngeschäft. Recycling Die A. Frauenrath Recycling GmbH wird 1981 gegründet. Landschaftsbau Die A. Frauenrath Landschaftsbau & Co. KG entsteht 1985. Sachsen Der erste Auftrag in den neuen Bundesländern gibt 1992 den Impuls zur Gründung der Frauenrath Bauunternehmen GmbH in Bretnig. Am sächsischen Standort werden ab 1993 Recycling und ab 1999 Landschaftsbau betrieben. Die drei Unternehmen beschäftigen dort mehr als 100 Mitarbeiter. Diversifizierung Die Unternehmensführung von Frauenrath erweitert vorausschauend Geschäftsfelder und Beteiligungen, seit den 1990er Jahren auch im Hoch- und Schlüsselfertigbau. Die Thomas GmbH (Zaunbau), 1999 übernommen (bis Ende 2015) und die 1999 in Heinsberg gegründete A. Frauenrath BauConcept GmbH ergänzen die Gruppe. Ökologisch engagiert sich Frauenrath als Betreiberin von Windkraft- und Photovoltaik-Anlagen.

„In allen Firmen, klein und groß, geht’s um zufriedene Kunden“, unterstreicht Gereon Frauenrath (Jahrgang 1965), der mit seinem Bruder Jörg (geboren 1967) als Geschäftsführender Gesellschafter die Unternehmensgruppe in der fünften Generation führt. Und wie sein Vater Arndt, der im März 2015 mit 74 Jahren starb, hat Gereon Frauenrath verinnerlicht, dass der Erfolg der 150 Jahre auf dem Vertrauen der Kunden und der Leistung der Mitarbeiter fußt. „Wir wollen ein attraktiver Arbeitgeber sein“, sagt Gereon Frauenrath, „und wir tun eine Menge dafür. Angefangen bei der Kleidung über Equipment bis zu Büros, in denen man sich wohlfühlen kann.“

Bei der Jubiläumsfeier auf dem Heinsberger Bauhof stand der Dank an Kunden und Belegschaft ganz vorne an. „Wir können nur gemeinsam mit hervorragenden Mitarbeitern den Wert des Unternehmens darstellen“, versichert Gereon Frauenrath. „Wir sind ein Familienunternehmen, leben ein starkes Miteinander und sind ein tolles Team.“ Und man nimmt es ihm ab, dass sich alle Mitarbeitenden bei Frauenrath wertgeschätzt fühlen können. Wichtige Räume tragen Namen bedeutender Säulen der Firmenhistorie: Schulungsräume erinnern an August Schneider und die junge Witwe Carola Frauenrath, die den Betrieb nach dem 2. Weltkrieg wieder aufbauten. Die offene Fahrzeughalle an der Heinsberger Zentrale ist nach dem Pflasterer Johann Busch (Busche Schäng) benannt, ab 1936 in der Firma.



Vom Vater Arndt hätten sie in fließendem Übergang im Jahr 1990 einen „gut aufgestellten Laden übernommen“, blickt Gereon Frauenrath zurück. „Vater war nicht der klassische Patriarch, er hat mit gerade 50 die Verantwortung rasch abgegeben, voller Vertrauen in unsere Entscheidungen.“ Der Diversifizierungskurs hat der Unternehmensgruppe solides, krisenfestes Wachstum beschert.

Wenn Gereon Frauenrath in die Zukunft blickt, nennt er zwei Kernziele: Digitalisierung – „im Bau eine Riesen-Herausforderung, da wollen wir vorne sein“ – und Fachkräfte ausbilden und binden. 16 neue Auszubildende erfüllen ihn mit großem Stolz. Sie können interessante Jobs ergreifen als Industriekaufleute, Straßen-, Kanal- und Landschaftsbauer oder im Bereich Entsorgung, Recycling. Frauenrath skizziert eine technisierte Arbeitswelt: „Man sitzt nicht mehr da mit dem Pflasterstein in der Hand. Fahrzeuge sind mit GPS ausgestattet, vermessen wird direkt vor Ort, der Bagger fährt satellitengesteuert. Alles läuft vernetzt mit i-Pad und i-Phone.“ Im Jubiläumsjahr sieht sich das Familienunternehmen in einer „traumhaften Baukonjunktur“, in der es mehr als genug öffentliche Mittel für Straßenbau und Strukturprojekte gibt. Auftraggeber zum Entwickeln, Bauen und Betreiben sind je zur Hälfte die Öffentliche Hand sowie Gewerbe und Industrie. Hat sich jahrzehntelang die Substanz von Straßen verschlechtert, gibt es jetzt für die nächsten Jahrzehnte noch viel zu tun.