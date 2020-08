In Erkelenz-Schwanenberg : Fünf Verletzte nach Vollbremsung von Linienbus

In diesem Linienbus wurden bei einer Vollbremsung in Erkelenz-Schwanenberg fünf Fahrgäste leicht verletzt. Foto: Uwe Heldens

Erkelenz In Schwanenberg kam es am Montagmittag zu einem Unfall. Um nicht mit einer plötzlich geöffneten Autotür zu kollidieren, bremste der Fahrer eines Linienbus das Fahrzeug stark ab. Fünf Personen wurden leicht verletzt.

Der Linienbus war am Montag, 17. August, um 12.25 Uhr auf dem Rheinweg in Erkelenz-Schwanenberg aus Grambusch in Richtung der Straße In der Schlei unterwegs. In Höhe der Mehrzweckhalle der Grundschule parkte ein Auto auf einem separaten Parkstreifen, rechts neben der Fahrbahn. Unmittelbar bevor der Linienbus den Pkw erreichte, öffnete die 37-jährige Fahrerin aus Schwanenberg die Fahrertür, heißt es im Polizeibericht. Der 41 Jahre alte Linienbusfahrer aus Hückelhoven musste daraufhin stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Zwar berührten sich die Fahrzeuge nicht, allerdings stürzten im besetzten Bus fünf Personen und verletzten sich leicht. Dabei handelte es sich um einen 42-jährigen Mann aus Erkelenz, einen 16-jährigen Jugendlichen aus Wassenberg und drei zwölfjährige Schüler aus Erkelenz.