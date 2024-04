Unfall in Übach-Palenberg Autofahrer verunglückt tödlich

In der Nacht zu Sonntag ist es in Übach-Palenberg zu einem tödlichen Autounfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war ein Autofahrer (Geburtsjahr 1983) gegen Mitternacht im Kreisverkehr bei der Landstraße 227 und Bundesstraße 57 unterwegs, als er die Kontrolle über seinen Wagen verlor und in eine Böschung prallte. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort verstarb. Die Rettungskräfte konnten nichts mehr für den Mann tun. Warum es zu dem Unfall kam, ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen. Andere Fahrzeuge waren an dem Unfall nicht beteiligt.