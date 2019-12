Umfrage im Kreis Heinsberg : Sozialdemokraten hoffen auf Spitzen-Duo

Kreis Heinsberg Erstmals will die SPD mit Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans ein Duo an die Parteispitze wählen. Die Hoffnungen der Sozialdemokraten im Kreis Heinsberg reichen vom Ende der Großen Koalition bis zum schnellen Kohleausstieg.

In das neue Spitzenduo der SPD, Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken, das ab Freitag auf dem Bundesparteitag gewählt werden soll, setzen die Sozialdemokraten im Kreis Heinsberg viele, allerdings unterschiedliche Hoffnungen. Diese reichen von der Auflösung der Großen Koalition bis zum schnellen Beschluss des Kohleausstiegsgesetzes, um den Menschen am Tagebau Garzweiler „endlich ein sicheres Ziel zu geben“, wie Katharina Gläsmann als Vorsitzende der Erkelenzer SPD formuliert.

Dass sich die Basis in der mehrmonatigen Kandidatenkür für ein „nicht weiter so“ entschieden hat, bewertet auch Heinz Meißner. Für den Vorsitzenden der SPD in Hückelhoven ist das Ergebnis des Mitgliederentscheids und der Arbeitsauftrag an Esken und Walter-Borjans deutlich: „Jetzt wird es darum gehen, die Ziele und Themen der SPD wieder klar herauszustellen und zu entscheiden, wie diese erreicht werden können.“ Dass dies nicht mehr in einer Großen Koalition geschehen könne, ist die Meinung von Hermann Thissen. Der Vorsitzende des SPD in Wassenberg erklärt, dass nach der Bundestagswahl 2017 die Fragen des Klimawandels und der Energiewende noch nicht in dem Maße diskutiert wurden, wie sie heute Thema sind. Deshalb halte er es für richtig, den Koalitionsvertrag zu überarbeiten. Sollten CDU und CSU dem widersprechen, ignorierten sie auch die im Vertrag vereinbarte „Halbzeitbilanzregelung“: „Die Auflösung der Großen Koalition sollte konsequent abgewickelt werden.“