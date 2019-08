Unfall in Übach-Palenberg : Frau stürzt bei Flucht vor Polizei von Balkon und stirbt

Unfall in Übach-Palenberg

Übach-Palenberg Bei einem Sturz vom Balkon ihrer Wohnung hat sich eine 27 Jahre alte Frau am Dienstag tödliche Verletzungen zugezogen. Die Frau war offenbar auf der Flucht vor der Polizei.

Beamte der Heinsberger Polizei suchten am frühen Dienstagabend die Wohnung der Frau im vierten Stock eines Mehrfamilienhauses an der Werkstraße in Übach-Palenberg (Kreis Heinsberg) auf, um einen Haftbefehl zu vollstrecken.