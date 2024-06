Turnier startet am Freitag Wo ist EM-Stimmung im Kreis Heinsberg?

Hückelhoven Erstmals seit dem EM-Turnier 2012 wird es auf dem Hartlepooler Platz zwischen dem Gymnasium und der Aula wieder ein „Rudel-Gucken“ geben. Das haben Bürgermeister Bernd Jansen, das Stadtmarketing Hückelhoven und der Gastronom Gerhard Suhr kürzlich bekannt gegeben. Es sei eine relativ spontane Idee gewesen, hatte Stadtmarketing-Chef Carsten Forg gesagt. „Vor vier Monaten hat bei uns auch noch niemand darüber nachgedacht, zu diesem Turnier wieder ein Public Viewing anzubieten.“ Doch die ansprechenden Testspiele haben in Kombination mit verschiedenen Marketing-Entscheidungen eine kleine Euphorie ausgelöst. Gezeigt werden in Hückelhoven die Spiele mit deutscher Beteiligung, also zunächst einmal die drei Gruppenspiele am 14. Juni gegen Schottland, am 19. Juni gegen Ungarn und am 23. Juni gegen die Schweiz. Spätestens eine halbe Stunde vor Spielbeginn wird die TV-Übertragung komplett mit Bild und Ton in HD-Qualität auf der LED-Wand laufen.