Landrat dankt : 9000 Atemmasken für den Kreis Heinsberg

Michael Fübi (r.) übergab die Masken der höchsten Schutzklasse FFP3 an Landrat Stephan Pusch. Foto: Kreis Heinsberg

Kreis Heinsberg Landrat Stephan Pusch dankt allen Unterstützern für die große und kleine Hilfe. Ein Maiherz mit der Aufschrift „#hsbestrong“ hängt jetzt im Heinsberger Kreishaus. Solidarität, die von Herzen kommt.

Die aktuelle Corona-Statistik für den Kreis Heinsberg vom 3. April (Stand 15 Uhr): Es gibt bislang 1436 bestätigte Coronafälle im Kreis Heinsberg. 768 Personen gelten inzwischen als geheilt, 42 Menschen sind verstorben. Damit waren am Freitag 626 Menschen im Kreis Heinsberg noch infiziert.

Der auch im Kreis Heinsberg tätige TÜV Rheinland hat den Kreis am Freitag mit einer Spende von 9000­ Atemschutzmasken unterstützt: Vorstandsvorsitzender Michael Fübi übergab die Masken der höchsten Schutzklasse FFP3 im Beisein von Landrat Stephan Pusch. Damit will das Unternehmen nach Mitteilung der Kreis-Pressestelle einen Beitrag dazu leisten, die Versorgungssituation mit geeigneter Schutzkleidung in der Region zu verbessern. Landrat Stephan Pusch bedankte sich ausdrücklich für die großzügige Spende.