Ausstellung „Trugbilder“ in Unterbruch Andrea Zang zeigt Werke zwischen Realität und Illusion

„Die Wahrheit aller Dinge ist immer ein Mosaik aus vielen Stücken und Teilen“, benennt die Künstlerin Andrea Zang ihre gemalten Werke, die sie in der Ausstellung „Trugbilder“ zeigt. Sie hinterfragt mit ihren Bildern unsere Wahrnehmung. Ist das, was wir sehen, real oder nur eine Täuschung? Die Grenzen zwischen Realität und Illusion verschwimmen. Ihre Arbeiten sind detailgenau und realistisch gemalt, das Dargestellte entspricht jedoch nicht der Wirklichkeit. Was wir sehen, eröffnet neue Perspektiven auf eine innere Realität, die intuitiv, imaginativ, halluzinatorisch, traumhaft, unterbewusst oder surreal erscheinen mag.