Unternehmen arbeiten mit Neven Subotic Trinkwasserbrunnen für den Kreis Heinsberg – und für Tansania

Unter dem Dritten Sektor versteht man Vereine, Organisationen oder Stiftungen, die im Nonprofit-Bereich arbeiten und der Gemeinnützigkeit dienen. „Jeder dritte Mensch auf der Welt hat keine einfache Trinkwasserversorgung, so wie wir sie kennen. Und jeder zehnte Mensch hat gar keinen Zugang zu Trinkwasser“, erklärte Subotic. „Wer verunreinigtes Wasser trinkt, der wird krank. Deswegen arbeiten wir mit lokalen Partnern zusammen, um Brunnenanlagen zu bauen und diese instandzuhalten.“ Seine Partnerin Shari Malzahn-Ape sagte, dass man so bereits für 300.000 Menschen einen Trinkwasserzugang ermöglicht habe. „Unternehmen haben nicht nur das finanzielle Potenzial, um so etwas umzusetzen, sondern auch eine sehr hohe Reichweite. So wird das soziale Engagement in die Mitte der Gesellschaft getragen“, erklärte sie.