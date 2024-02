Närrischer Besuch in Düsseldorf Tollitäten aus dem Kreis Heinsberg zu Gast im Landtag

(RP) Im närrischen Kalender der Karnevalisten aus dem Kreis Heinsberg gibt es zahlreiche Pflichttermine, einige davon weit hinter den Kreisgrenzen. So ist es gute Tradition, dass Tollitäten aus der Region den Landtag in Düsseldorf besuchen. Das war auch in dieser Woche wieder der Fall. Auf Einladung des Präsidenten des Landtags, André Kuper, kamen mehr als 11 mal 11 Prinzenpaare, Dreigestirne, Prinzessinnen und Prinzen aus ganz Nordrhein-Westfalen ins Parlament am Düsseldorfer Rheinufer. Es ist der größte Empfang des närrischen Brauchtums in Nordrhein-Westfalen mit Gästen aus dem ganzen Land.