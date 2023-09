36-Jähriger tödlich verletzt Unfall in Gangelt – Auto schleift Radfahrer mit

Ein Fahrradfahrer ist in Gangelt noch am Unfallort gestorben, nachdem er unter einem Auto eingeklemmt und mehrere Meter mitgeschleift wurde. Eine 52 Jahre alte Frau hatte den Mann am Mittwochabend mit ihrem Wagen erfasst, als dieser nach ersten Erkenntnissen auf der Landstraße saß oder lag, wie Polizei und Feuerwehr am Donnerstag mitteilten.