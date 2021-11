Tierquälerei? : Peta erstattet Anzeige gegen Wildpark Gangelt

Ein Blaubussard im Gangelter Wildpark (Archivfoto). Foto: Wildpark Gangelt

Gangelt In acht Tierparks, darunter auch in Gangelt, sollen Greifvögel und Eulen angebunden und damit am Fliegen gehindert werden, wie in einem Video zu sehen ist. Der Wildpark äußert sich bislang nicht zu den Vorwürfen.

Die Tierschutzorganisation Peta erhebt schwere Vorwürfe gegen acht deutsche Tierparks, darunter auch der Gangelter Wildpark. Wie in einem auf der Plattform Vimeo veröffentlichten Video zu sehen ist, werden Greifvögel und Eulen in den Tierparks, auch in Gangelt, angebunden und damit am Fliegen gehindert. Die Staatsanwaltschaft Aachen bestätigte eine entsprechende Anzeige wegen mutmaßlichen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Laut der Organisation werden die Tiere so „stunden- oder gar tagelang“ in Bodennähe angeleint, wenn sie versuchen zu fliegen, würden sie „von dem kurzen Lederriemen an ihren Füßen zurückgerissen“. Den Tieren werde durch diese Haltungsform „alles genommen, was ihr Leben in Freiheit ausmacht“. Fliegen dürften die Tiere häufig nur zu Schauzwecken für die Besucher. Das Video soll aus diesem Jahr stammen.

Auf Anfrage unserer Redaktion äußerte sich der Gangelter Wildpark bislang nicht zu den Vorwürfen.

(cpas)