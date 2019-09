Entscheidung des Aufsichtsrates : Thomas Bley wird zweiter Vorstand der NEW

Der Aufsichtsratsvorsitzende der NEW AG, Hans Peter Schlegelmilch (l.), freut sich gemeinsam mit NEW-Vorstand Frank Kindervatter über die Wahl von Thomas Bley (Mitte) zum zweiten Vorstand der NEW. Foto: NEW AG/Detlef Ilgner

Erkelenz/Mönchengladbach Thomas Bley wird ab dem 01. Januar 2020 neben Frank Kindervatter zweiter Vorstand der NEW AG. Der Aufsichtsrat der NEW AG folgte in seiner Sondersitzung am Mittwoch einstimmig dem Vorschlag des Personalausschusses. Der 53-jährige Bley tritt die Nachfolge von Armin Marx an, der im Mai 2018 verstarb.

„Ich bin davon überzeugt, dass wir mit Thomas Bley einen neuen Vorstand gefunden haben, der aufgrund seiner umfassenden Expertise die Zukunftsfragen der NEW mit einem großen Fachwissen angehen und gestalten wird“, so der Aufsichtsratsvorsitzende Hans Peter Schlegelmilch.

Der designierte Vorstand Thomas Bley ist seit November 2016 Leiter des Bereichs Spezialservice Strom bei der Westnetz GmbH, einer innogy-Tochter. Zuvor leitete er das Regionalzentrum Westliches Rheinland am Standort Düren und verantwortete als Prokurist das Strom- und Gasnetz des Verteilnetzbetreibers. Weitere berufliche Erfahrungen sammelte er bei RWE in den Bereichen internationale Netzsteuerung sowie der Planung, dem Bau und Betrieb von Strom- und Gasnetzen. Zudem war er Geschäftsführer der Energie Mechernich GmbH und der Stromnetz Euskirchen GmbH. „Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit meinem neuen Kollegen, und werde alles tun, um ihm einen schnellen Einstieg in das Unternehmen zu ermöglichen. Nach den ersten Begegnungen bin ich mir sicher, dass wir ein gutes Führungsteam sein werden, das auf die Unterstützung der Belegschaft vertrauen darf“, so NEW-Vorstand Frank Kindervatter. Herr Bley soll der Belegschaft auf der Betriebsversammlung Ende des Jahres vorgestellt werden.

Bley geht mit Begeisterung an die neue Aufgabe: „Ich freue mich sehr auf die Aufgaben und Herausforderungen als zweiter Vorstand und auf die Zusammenarbeit mit den Führungskräften und den Mitarbeitern“.

Der Diplom-Ingenieur ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Ob Thomas Bley auch als Geschäftsführer in der Daseinsvorsorge tätig werden wird, entscheiden die Aufsichtsräte der NEW mobil und aktiv Mönchengladbach und Viersen. Die Bereitschaft, sich in diesen Themenfeldern zu engagieren, ist laut Pressemitteilung selbstverständlich vorhanden.