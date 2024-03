Teppichhaus Banahan in Heinsberg Teppichhaus zeigt 110 Jahre altes Kunstwerk

Trotz des Alters von 110 Jahren wirkt das Motiv auf dem Teppich sehr lebendig, was auch daran liegt, dass der Teppich immer nur hing, aber nie auf dem Boden lag und darüber gelaufen wurde. Da es sich um ein heiliges Motiv handele, sei es auch üblich, solche Teppiche an die Wand zu hängen. Als David Banahans Vater auf einer seinen vielen Geschäftsreisen dieses Kunstwerk sah, war es sofort um ihn geschehen, und er kaufte den Teppich. Ihm sei erzählt worden, dass die Mustervorlage nach Fertigstellung des Teppichs vernichtet wurde, um sicherzustellen, dass es auch bei dem Unikat bleibe. Apropos Fertigstellung: Mehr als drei Millionen Knoten sind bei dem Teppich geknüpft worden, der Knüpfmeister mit dem Namen Salami, der auch seine Signatur auf Persisch hinterlassen hat, sei ein berühmter Knüpfmeister gewesen. „Ein guter Knüpfmeister benötigt für so einen Teppich mindestens anderthalb Jahre“, sagt David Banahan. Ein Grund mehr, den Teppich wertzuschätzen.