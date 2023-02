Jobcenter Kreis Heinsberg macht Teilzeitberufsausbildung möglich „Ich will ein Vorbild für meine Kinder sein“

Die Zusammenarbeit mit der BCA des Jobcenters Kreis Heinsberg beschreibt Pohl als unkompliziert. Pohl möchte andere Arbeitgeber dazu animieren, das Potenzial wahrzunehmen. Bei ihr und Berschmann ist es so, dass sie langfristig miteinander planen. Gerne würde Pohl Berschmann nach der Ausbildung übernehmen. Berschmann arbeitet 120 Stunden im Monat. Da sie 30 Stunden in der Woche arbeitet, muss sie ihre Ausbildung – trotz Teilzeit – nicht verlängern. Sie ist wie alle anderen Berufsschüler in ihrer Klasse auch nach drei Jahren fertig. Zur Berufsschule geht sie zweimal in der Woche und für die Klausurphasen lernt sie abends oder am Wochenende. „Das klappt gut, insbesondere deshalb, weil ich ein Ziel vor Augen habe“, so Berschmann.