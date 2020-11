Online-Umfrage endet am 30. November : Teilnahme an Fahrrad-Umfrage: Wegberg knapp vorne

Teilnahme an Fahrrad-Umfrage: Wegberg knapp vorne

Online-Umfrage endet am 30. November

Start zum Stadtradeln an der Wegberger Mühle: Beim ADFC läuft bis zum 30. November die Umfrage zur Fahrradfreundlichkeit der Städte. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenzer Land Die Online-Umfrage des ADFC zum Thema Fahrradfreundlichkeit der Städte läuft noch bis zum 30. November. In der Mühlenstadt haben schon 143 Personen teilgenommen.

Bei der Online-Umfrage des ADFC geht es um Fragen wie: Wie ist es um die Fahrrad-Infrastruktur bestellt? Was wird zum Thema „Fahrrad“ angeboten? Was hat sich seit der letzten Erhebung vor zwei Jahren getan? In der weltweit größten Befragung zum Thema Radverkehr werden die Menschen im Erkelenzer Land um eine Einschätzung gebeten, welchen Stellenwert das Thema Radverkehr hat und wie „fahrradfreundlich“ beispielsweise das öffentliche Verkehrsnetz gestaltet wurde.