Tag der offenen Tür in Heinsberg : Polizei informiert zum Thema Wohnungseinbruch

Kreis Heinsberg Die Kreispolizeibehörde Heinsberg veranstaltet am Sonntag, 27. Oktober, einen „Tag der offenen Tür“ zum Thema Wohnungseinbruch. Anlass ist der landesweite Aktionstag „Riegel vor“, an dem die Polizei auf Möglichkeiten zum Schutz vor Einbrüchen aufmerksam machen möchte.

Ein Wohnungseinbruch ist für die Betroffenen oft ein Schock, so die Behörde. Viele Opfer empfinden das Eindringen in die Privatsphäre als besonders belastend. Neben dem reinen Sachschaden und dem eventuellen Verlust von unersetzbaren Erinnerungsstücken, fühlen sich viele von ihnen in den eigenen vier Wänden nicht mehr wohl. Unsicherheit und Ängste nach einem Einbruch belasten die Opfer oft noch lange nach der Tat. Erfahrungsgemäß steigt zu Beginn der dunklen Jahreszeit das Risiko Opfer eines Wohnungseinbruchs zu werden an.