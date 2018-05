Kreis Heinsberg: Surfen oder Sprache lernen - JRK-Reisen in den Ferien

Kreis Heinsberg Jugendrotkreuz bietet Kinder- und Jugendreisen in den Sommer- und Herbstferien in Deutschland und Europa.

Ob surfen an der französischen Atlantik-Küste, entspannen an der Ostsee oder Sprachreisen nach England oder Frankreich: Das Jugendrotkreuz bietet in der aktuellen Saison 37 Reisen an. Alle Reisen enthalten ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm, dessen Kosten bereits im Reisepreis inbegriffen sind. Die Reisen richten sich an Kinder, Jugendliche sowie Menschen mit Handicap.