Am Dienstag und Mittwoch Streik legt erneut Busverkehr im Kreis Heinsberg lahm

Die Auftragsunternehmer der west werden sich nicht an dem Streik beteiligen, wodurch einige Fahrten durchgeführt werden. Fahrplanauskunft erhalten Fahrgäste telefonisch unter 02431 886767 oder auf der Internetseite www.west-verkehr.de. Außerdem wurde auf den sozialen Medien der West eine extra Liste zur Verfügung gestellt, in der nur die stattfindenden Fahrten zu lesen sind. So können Kunden in Erfahrung bringen, ob und wann die gewünschte Fahrt durchgeführt wird.