Streik im Kreis Heinsberg 50 Prozent der Fahrten sind ausgefallen

In den Morgenstunden hatten sich die Fahrer vor der zentrale in Heinsberg versammelt und dort demonstriert, gegen 7.30 Uhr fuhren sie gemeinsam nach Mönchengladbach, um sich dort einer großen Kundgebung anzuschließen. Dort wurden rund 9000 Teilnehmer zur Verdi-Kundgebung erwartet, die veranstalter sprachen anschließend von mehr als 10.000 Teilnehmern. In mehr als 200 Reisebussen kamen die Demoteilnehmer aus vielen Städten in der Region. Die Kundgebung hatte in Mönchengladbach zudem für einige Verkehrsbehinderungen gesorgt. Gegen 13 Uhr war die Demonstration beendet