In der Neujahrsnacht Streifenwagen der Polizei überschlägt sich in Heinsberg

Ein Funkstreifenwagen der Polizei verunglückte am frühen Neujahrsmorgen gegen 2.50 Uhr auf der Nordtangente in Höhe der Oppelner Straße in Heinsberg. Bei einer Einsatzfahrt, so berichtet die Polizei, verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug, daraufhin stellte sich der Streifenwagen quer, überschlug sich und blieb auf der Seite liegen.