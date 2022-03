Straftaten im Erkelenzer Land : Polizei sucht Telefonbetrüger

Die Polizei sucht einen Betrüger, der sich am Telefon als Sohn einer 56-jährigen Frau ausgegeben hat. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Erkelenzer Land Mehrere Straftaten beschäftigen jetzt die Kreispolizei Heinsberg. Unter anderem ist eine 56-jährige Frau aus Kückhoven Opfer eines Betrügers geworden.

Angeblicher Sohn betrügt Ehepaar Eine 56-jährige Kückhovenerin ist Opfer eines Betrügers geworden, der sich per Handy als ihr Sohn ausgab. Schon Ende Januar erhielt die Frau erstmals eine Nachricht auf ihr Handy, in dem sich ein unbekannter als ihr Sohn ausgab, der angeblich eine neue Nummer habe. Einige Tage später meldete sich die Person noch einmal und tauschte einige belanglose Nachrichten mit der Frau aus, die davon ausging, mit ihrem Sohn zu schreiben. Am Donnerstag, 24. Februar, wurde die 56-Jährige schließlich erneut kontaktiert. Dieses Mal bat der Schreiber der Nachricht seine Eltern darum, eine ausstehende Rechnung zu begleichen, da sein Online-Banking nicht funktionieren würde. Die Eltern überwiesen das Geld. Nachdem der richtige Sohn seine Eltern besuchte, stellte sich heraus, dass die Eltern betrogen wurden. Diese erstatteten daraufhin umgehend Anzeige bei der Polizei.

Autodiebe schlagen zu Unbekannte haben einen grauen Peugeot 206 gestohlen, der auf dem Netto-Parkplatz auf der Atelierstraße in Erkelenz abgestellt war. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Tat in der vergangenen Woche zwischen Donnerstag, 24. Februar, 20 Uhr, und Freitag, 25. Februar, 16 Uhr, begangen. Der Wagen trug Mönchengladbacher Kennzeichen (MG-).

Container aufgebrochen In Kleingladbach haben Unbekannte am vergangenen Wochenende einen Baucontainer aufgebrochen, der auf der Straße Im Bissen stand. Sie erbeuteten vier Kanister mit Diesel und Benzin sowie eine Motorflexsäge. Zugang zum Container verschafften sich die Täter zuvor durch Entfernen eines Vorhängeschlosses.

Diebstahl aus Auto Aus einem Auto, das in einer Hauseinfahrt auf der Straße Am See in Wegberg abgestellt war, haben Diebe ein Multitool, eine Sonnenbrille sowie ein Klappmesser gestohlen. Die Tat wurde zwischen Mittwoch, 23. Februar, und Sonntag, 27. Februar, begangen.

Roller gestohlen In Wassenberg haben Diebe am Dienstag zwischen 11.15 und 20.15 Uhr einen schwarzen Piaggio-Motorroller erbeutet. Der Kleinkraftrad war auf einem Parkplatz am Gasthausbach/Patersgraben abgestellt.

(RP)