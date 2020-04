Statistik zum Coronavirus im Erkelenzer Land : Zahl der positiv Getesteten sinkt von 62 auf 60

Erkelenzer Land Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Erkelenz, Hückelhoven, Wassenberg und Wegberg ist weiter rückläufig.

Damit hat sich im Vergleich zum Vortag laut Statistik des Gesundheitsamtes des Kreises Heinsberg lediglich die Zahl der Genesenen in Hückelhoven um zwei erhöht, ansonsten gibt es keine Veränderung. 60 Menschen (Vortag: 62) im Erkelenzer Land sind demnach zurzeit mit dem Coronavirus infiziert, acht in Erkelenz, 21 in Hückelhoven, zwölf in Wassenberg und 19 in Wegberg.