Statistik für den Kreis Heinsberg : Stadt Wegberg hat die reichsten Bürger

Kreis Heinsberg Die Stadt Wegberg hat die einkommensstärksten Bürger im Kreis Heinsberg. Sie erreicht von den 396 Städten und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen aktuell Rang 189 und ist damit die Stadt mit den reichsten Bürgern im Erkelenzer Land.

Es folgt die Stadt Erkelenz auf Rang 206, der sich in den vergangenen sechs Jahren stetig verbessert hat – 2013 lag er noch bei 282. Abgehängt sind die Städte Hückelhoven auf Rang 390 (2013: 393) und Wassenberg auf Platz 342 (2013: 364). In den beiden letztgenannten Städten hat sich die Lage nur wenig geändert beziehungsweise stagniert. Das heißt, die Bürger konnten dort über Jahre ihr Einkommen nicht vergessen. Dies alles geht aus Zahlen hervor, die jetzt das statistische Landesamt veröffentlicht hat.

Unter dem verfügbaren Einkommen verstehen Statistiker die Einkommenssumme (Arbeitnehmerentgelt und Einkommen aus selbstständiger Arbeit und Vermögen), die den privaten Haushalten nach der so genannten Einkommensumverteilung, also abzüglich Steuern und Sozialabgaben und zuzüglich empfangener Sozialleistungen, durchschnittlich für Konsum- und Sparzwecke zur Verfügung steht. Es ist als Indikator für die finanziellen Verhältnisse der Bevölkerung der Gemeinden zu verstehen und ermöglicht mittelbar Aussagen zur lokalen Kaufkraft. Je höher der Rang einer Stadt, desto größer ist die Kaufkraft ihrer Einwohner. Allerdings profitiert nicht jede Stadt davon, denn es kann sein, dass die Bürger ihr Geld ganz woanders ausgeben, meist in den Oberzentren einer Region.