Statistik der Arbeitsagentur Aachen-Düren im Juli 2018

KREIS HEINSBERG Einen leichten für den Sommer gewohnten Anstieg der Gesamtarbeitslosigkeit meldet die Arbeitsagentur Aachen-Düren für Juli auf aktuell 37.440 Personen, das sind 115 mehr als im Juni. Erkelenz, Hückelhoven, Wegberg und Wassenberg machen hier eine Ausnahme.

Aktuell liegt die Arbeitslosenquote im Bezirk Erkelenz (mit Hückelhoven und Wegberg) bei 4,9 Prozent (Juni 5,0), Geilenkirchen bei 5,8 Prozent (Juni 5,9) und in Heinsberg (mit Wassenberg) bei 4,8 Prozent (Juni 4,7). Durch die Bewegungen auf dem Arbeitsmarkt veränderten sich auch die Arbeitslosenquoten an den zehn Standorten der Arbeitsagentur Aachen-Düren. Die Spanne reichte im Juli von 3,0 Prozent in Monschau bis 7,8 Prozent in Stolberg. Nicht durchgeschlagen ist der Sommertrend in den Städten im Nordkreis, die rückläufige Arbeitslosenzahlen gegenüber Juni verzeichnen. In Erkelenz gab es 1062 Menschen ohne Job (29 weniger), in Hückelhoven 1314 (-21), in Wassenberg 503 (-4) und in Wegberg 627 (-13). Den deutlichsten Zuwachs an Arbeitslosen gab es in Heinsberg 1242 (+36).