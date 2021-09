Erkelenz, Hückelhoven, Wegberg und Wassenberg profitieren von Trend : Städte im Erkelenzer Land wachsen

2020 wurden Wanderungsbewegungen durch die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie maßgeblich beeinflusst. Insbesondere aus dem Ausland zogen nicht mehr so viele Menschen in die NRW-Großstädte wie in den Vorjahren. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Erkelenzer Land Eine aktuelle Statistik zeigt: In den Klein- und Mittelstädten wie Erkelenz, Hückelhoven, Wegberg und Wassenberg gibt es mehr Zu- als Abwanderungen. Mönchengladbach und Düsseldorf verlieren hingegen Einwohner.

Die Städte im Erkelenzer Land profitieren von dem Trend, dass immer mehr Einwohner den Großstädten den Rücken kehren und sich in Klein- und Mittelstädten niederlassen. Das berichtet jetzt das Statistische Landesamt. Demnach überstieg in den Großstädten in NRW die Zahl der Fortgezogenen im Jahr 2020 erstmals seit zehn Jahren die der Zugezogenen, so dass hier der Wanderungssaldo negativ ist. In den Klein- und Mittelstädten war der Wanderungssaldo hingegen positiv.