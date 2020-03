Selfkantbahn Schierwaldenrath : Saisonstart mit Dampf und Diesel

Bei der Selfkantbahn fahren die historischen Züge der letzten schmalspurigen Kleinbahn in NRW ab 10. April bis Ende September. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Kreis Heinsberg An den Ostertagen beginnt die „Reise in den Frühling“ beim Kleinbahnmuseum Selfkantbahn. Alle Termine unter Vorbehalt.

Von Gabi Laue

Mit einer Besonderheit startet das Kleinbahnmuseum Selfkantbahn mit Bahnhöfen in Gangelt-Schierwaldenrath und Geilenkirchen-Gillrath nach der Winterpause in die neue Saison: Bereits an Karfreitag, 10. April, verkehrt ein Dieselzug – gezogen von der Lok V11 – um 12, 14 und um 16 Uhr ab Schierwaldenrath. Ab dem 12. und 13. April dampfen die historischen Züge der letzten schmalspurigen Kleinbahn in NRW wieder an jedem Sonn- und Feiertag bis Ende September durch die weite Landschaft des Selfkants.

Wenn die Züge mit ihren teilweise über 120 Jahre alten Wagen mit atemberaubenden 20 Kilometern pro Stunde zwischen Gillrath und Schierwaldenrath unterwegs sind, können die Fahrgäste die Beschaulichkeit des Reisens auf dem Lande wie zu Zeiten ihrer Groß- und Urgroßeltern genießen. Fast alles ist wie früher: der nostalgische Bahnsteig, die fauchende Dampflokomotive vor dem Zug, die Personenwagen mit ihren Holzbänken, die Schaffner in ihren Uniformen mit der Lochzange, mit der sie die Fahrkarten aus Pappe „knipsen“, das Läuten der Lok vor den Bahnübergängen.

Info Über Veranstaltungen aktuell informieren Jahresplanung Alle Veranstaltungen und Angaben für die neue Saison beruhen auf der schon 2019 festgelegten Jahresplanung. „Zu diesem Zeitpunkt war die aktuelle Situation, die unsere Region zur Zeit stark beeinflusst, noch nicht absehbar“, unterstreicht die Interessengemeinschaft Historischer Schienenverkehr. Aktuelles zu allen Veranstaltungen veröffentlichen die Kleinbahnfreunde auf der Website „www.selfkantbahn.de“. Interessierte Besucher werden gebeten, sich kurz vor der Veranstaltung über den aktuellen Stand zu informieren, da es zurzeit nicht absehbar ist, ob alle geplanten Veranstaltungen stattfinden können.

An den Ostertagen (12. und 13. April) ziehen die Lokomotiven auf ihrer „Reise in den Frühling“ ab 10.30 Uhr abwechselnd die Züge im Stundentakt über die Strecke. Der jeweils letzte Zug, ein historischer Dieseltriebwagen, fährt um 17.35 Uhr ab Schierwaldenrath und um 17.55 Uhr ab Gillrath. Die Dampfzüge sind bewirtschaftet, die Gäste können sich unterwegs im Buffetwagen für die Reise stärken.

Im Bahnhof Schierwaldenrath können die Gäste in der großen Fahrzeughalle eine einzigartige Sammlung historischer Dampf- und Dieselloks sowie Personen- und Güterwagen aus allen Epochen der deutschen Kleinbahngeschichte besichtigen, sofern die fahrbereiten Fahrzeuge unter den Sammlungsstücken nicht gerade auf der Strecke im Einsatz sind. Geburtstagskinder und Behinderte fahren gratis mit der Selfkantbahn. Für Rollstuhlfahrer steht ein besonderer Wagen mit Rampe zur Verfügung. Fahrräder und Hunde werden kostenlos mitgenommen.

Ab 26. April bietet die Selfkantbahn wieder die beliebten Spargelfahrten an. Die Fahrt in einem der über hundert Jahre alten Züge beginnt an einem der beiden Endbahnhöfe, in Gillrath (an der B 56) oder in Schierwaldenrath. Das Spargelmenü wird im „Gleis 3 – Restaurant Zur Selfkantbahn“ am Bahnhof Schierwaldenrath serviert, wobei das Edelgemüse aus der Spargelregion Heinsberg frisch auf den Tisch kommt. Das Pauschalangebot umfasst beliebig häufige Fahrten mit den Dampfzügen der Selfkantbahn am Geltungstag, das Spargelmenü (ohne Getränke) und eine Besichtigung der Museumshalle am Bahnhof Schierwaldenrath mit einer einzigartigen Sammlung historischer Kleinbahnfahrzeuge aus allen Epochen der Eisenbahngeschichte. Das Pauschalangebot kostet 38 Euro für Erwachsene und 31 Euro für Kinder bis einschließlich 15 Jahre. Termine: 26. April, 1., 3., 10., 17., 21., 24. Mai, sowie 7., 11., 14. und 21. Juni. Eine Spargelfahrt kann direkt über die Website www.selfkantbahn.de gebucht werden.

Für die kleinen Gäste bietet die Interessengemeinschaft Historischer Schienenverkehr wieder die beliebten Kinderführungen an. Hier können große und kleine Leute erkunden, warum eine Lok nicht vom Gleis fällt und wie man eine Eisenbahn lenkt. Und was mit der Kohle und den Unmengen an Wasser passiert oder ob da wirklich ein richtiges Feuer in der Lok brennt, gilt es zu erforschen. Den Eisenbahnern geht es mit diesem Angebot darum, dass ihre Besucher die Eisenbahn anfassen, riechen und spüren können. Es ist eine Sache, die Fahrt mit historischen Zügen zwischen Gillrath und Schierwaldenrath zu genießen und dann nach Hause zu fahren – und es ist etwas ganz anderes, die Hitze des Kohlefeuers in den Loks zu spüren, selbst mal eine Weiche zu stellen und einen Güterwagen von Hand über ein Stück Gleis zu schieben.