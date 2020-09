Mord in Randerath : 20 Hinweise nach „xy“ auf die Tote im Maisfeld

ERKELENZER LAND Nach dem Filmbeitrag in der Sendung „Aktenzeichen xy“, der sich mit der im Jahr 2008 getöteten Alexandra Belhaj beschäftigt hatte, geht die Polizei nun neuen Hinweisen nach.

Die 24-Jährige, die aus Düsseldorf stammte und Beziehungen zum Ort Randerath gehabt haben muss, wo sie mit zwei Begleitern in einem Imbiss gesehen worden sein soll, wurde damals am 6. Juni in einem Maisfeld bei Heinsberg-Randerath tot aufgefunden. Im Fernsehen gezeigt wurde unter anderem ein handgeschriebener Zettel mit einer Verabredung an der Disco in Himmerich „bei Hilfart“ in einer falschen Schreibweise ohne h am Ende.