Kreishaus in Heinsberg : Weniger Einschränkungen für Besuch der Kreisverwaltung

Erkelenzer Land Vorherige Terminabsprache wird nach wie vor empfohlen, um Wartezeiten zu vermeiden. Das gilt vor allem für das Straßenverkehrsamt. Maskenpflicht bleibt.

Die Einschränkungen beim Besuch der Kreisverwaltung Heinsberg werden mehr und mehr zurückgenommen. „Es geht wieder in Richtung Normalität“, sagt der Allgemeine Vertreter des Landrates, Krisenstabsleiter und Leitender Bürobeamter Philipp Schneider. Nunmehr kann das Kreishaus zu allen Anlässen wieder „einfach so“ betreten werden. Einzig an Samstagen wird es weiterhin noch keine Öffnungszeiten geben.

Was in der Zeit des beschränkten Zugangs zur Kreisverwaltung ausgezeichnet funktioniert hat, soll auch weiterhin Bestand haben: der Besuch mit Terminvergabe. „Das sollte die Regel bleiben“, so Philipp Schneider, „alle Besucher der Kreisverwaltung sollten vorab mit ihrem Sachbearbeiter oder mit dem zuständigen Amt vorab einen Termin vereinbaren und zu diesem dann persönlich erscheinen.“ So können Anliegen ohne große Wartezeit bearbeitet werden.