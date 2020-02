Auseinandersetzung mit der Heinsberger Begas-Familie : Malerisches Familientreffen

Info

Kursangebote Am Sonntag, 8. März, findet ab 12 Uhr ein Künst­lergespräch statt am Samstag, 28. März, ein Kurs zum Portrait-Zeichnen für Kinder und Jugendliche von 14 bis 17 Uhr. Für Erwachsene folgt ein gleicher Kurs am Sonntag, 29. März, von 10 bis 15.30 Uhr. Danach ist Finissage unter dem Motto „Abhängen im Museum“.

Ausbildung Martin Lersch ist ein an der Hochschule Niederrhein und Folkwangschule Essen ausgebildeter Designer. Er arbeitet auch als Zeichner für die Rheinische Post in Kleve.