Restaurantbesuch im Erkelenzer Land : Wirte führen akribisch Namenslisten

Vor dem Essen im Restaurant liegt ein Zettel für die Gäste auf dem Tisch. Die große Mehrheit der Kunden füllt diese Registrierung als Corona-Vorsorge wahrheitsgemäß aus. Foto: dpa/Carsten Rehder

Erkelenzer Land Nachdem sich die Corona-Schutzmaßnahmen eingespielt haben, klappt in der Gastronomie das Führen von Gästelisten gut. Das stellen die Ordnungsämter in Erkelenz, Hückelhoven, Wassenberg und Wegberg lobend heraus. Selten trägt beim Restaurantbesuch jemand einen Fantasienamen in die Liste ein.