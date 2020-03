In der Corona-Krise : Geschäfte und Restaurants liefern nach Hause

In der Corona-Krise

Kreis Heinsberg In der Zeit der Kontaktbeschränkungen, Schließung von Restauants und Geschäften bieten einige Gastronomen und Einzelhändler einen Lieferservice nach Hause an. Hier eine erste Übersicht – weitere Tipps gerne melden unter erkelenz@rheinische-post.de.

KM-Friseure: Produkte, die üblicherweise hier gekauft werden, können direkt über den Lieferanten bestellt und bezahlt werden; E-Mail an die Christ & Christ Vertriebs GmbH, info@christ-christ.de; Anschrift und Telefonnummer für Rückfragen nennen und den Salon als Partner-Adresse.

Hoa Mai Heinsberg: Das asiatische Restaurant (auf Facebook) beliefert ab 17 Uhr alle Orte, die in der Nähe liegen, zum Beispiel Schafhausen, Kirchhoven, Lieck, Dremmen, Unterbruch, Oberbruch, Schleiden (Mindest-Bestellung 20 Euro; Hochstraße 39, 02452 6706828).

Vintage Erkelenz: In der vergangenen Woche stand Barbecue auf der Karte, dieses Mal serviert das Team wieder neue Spezialitäten. Bestellungen werden dienstags bis sonntags von 17 bis 21 Uhr aufgenommen unter 02431 4226 oder per WhatsApp an 0176 24609902.