CDU-Kreisversammlung in Heinsberg : Deutliches Votum für Landrat Stephan Pusch

Kreis Heinsberg CDU-Kreisverband nominiert den amtierenden Landrat Stephan Pusch als Kandidat für die Kommunalwahl im September. Er zog Bilanz aus sechs Jahren Amtszeit.

Landrat Stephan Pusch wünscht sich für die Urlaubswochen nur eines: Ruhe. Seit Veilchendienstag sind er und sein Mitarbeiterstab im Kreishaus rund um die Uhr im Corona-Modus. „Die Arbeit bis an die Grenze und darüber hinaus hat uns alle geschlaucht“, bekannte er vor der Kreis-CDU in der Festhalle Oberbruch, bei der er erneut als Kandidat seiner Partei für das Amt des Landrats vorgeschlagen und mit 108 von 110 Stimmen gewählt wurde. „Jetzt hoffe ich, dass das Thema im Sommer beherrschbar bleibt“, sagt der Landrat, der zum Ratgeber vieler Kollegen geworden ist. So hat er derzeit quasi eine Standleitung zu seinem Kollegen Adenauer in Gütersloh.