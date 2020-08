Bluttat in Geilenkirchen : 35-jährige Mutter starb nach mehreren Messerstichen

Geilenkirchen Totschlag an seiner 35-jährigen Ehefrau wird einem 55-Jährigen aus Geilenkirchen vorgeworfen. Ein Richter ordnete Untersuchungshaft an. Zurück blieb ein achtjähriges Kind, das die Tat zum Glück nicht mit ansehen musste.

Tödlich endete ein Ehedrama am Dienstag in einem Mehrfamilienhaus in Geilenkirchen. Auf dem Balkon ihrer Wohnung wurde eine 35-Jährige leblos, durch mehrere Messerstiche schwerst verletzt, gefunden. Die Frau starb an Ort und Stelle. Sie hinterlässt ein achtjähriges Kind, das zur Tatzeit nicht zu Hause war. Festgenommen wurde der 55-jährige Ehemann.