811 Corona-Infizierte im Kreis Heinsberg : Veranstaltungen untersagt, Freizeitanlagen zu

Kreis Heinsberg Landrat Pusch: Hamsterkäufe unterlassen – Versorgung für den täglichen Bedarf ist gesichert. Wichtig bleibt Schutzmaterial.

„Sichergestellt bleibt die Versorgung mit den Dingen des täglichen Bedarfs“, so Landrat Stephan Pusch, der in diesem Zusammenhang darum bittet, Hamsterkäufe zu unterlassen. Geöffnet bleiben also weiterhin Lebensmittelgeschäfte, Apotheken, Tankstellen sowie Abhol- und Lieferdienste. Eine konkrete Auflistung gibt es auf der Homepage des Ministeriums, die auf der Webseite des Kreises Heinsberg unter www.kreis-heinsberg.de über einen Link aufgerufen werden kann. In seiner Videobotschaft erinnerte Pusch nochmals an seine eindringliche Bitte, zu Hause zu bleiben: „Die Leute laufen da draußen rum, als wenn nichts wäre.“ Wirklich wichtig sei die am Mittwoch umgesetzte Schließung von Geschäften, wodurch nun deutlich weniger Menschen in der Stadt zusammenkommen. Nach wie vor ist der Landrat „sehr unzufrieden damit, wie die Versorgung mit wichtigem Schutzmaterial, insbesondere Atemmasken und Kitteln läuft“. Negativ beschieden worden seien sämtliche Hilfeersuchen an die Bundeswehr.