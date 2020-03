Im Krankenhaus Heinsberg : Dialysepatient verkraftete die Corona-Infektion nicht

Kreis Heinsberg Die Eilmeldung von RP online machte am Mittwochvormittag rasch die Runde: Es gibt einen zweiten Toten im Kreis Heinsberg, der Covid-19 zum Opfer fiel. Ein 73-jähriger Mann mit Vorerkrankungen aus Übach-Palenberg sei im Zusammenhang mit der Coronavirus-Infektion der zweite Todesfall im Kreisgebiet, der zu beklagen sei, teilte Kreis-Pressesprecherin Jennifer Grünter am Nachmittag mit.

Wo der Patient sich mit dem Virus angesteckt haben könnte, ist nicht bekannt. Die Infektion mit dem Coronavirus hatte seinen Gesundheitszustand zusätzlich beeinträchtigt. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verlor er den Kampf. Die Todesursache sei bei dem „Dialysepatienten mit schweren Vorerkrankungen eine Lungenproblematik gewesen“, hieß es in der Pressemitteilung.

Im Städtischen Krankenhaus Heinsberg, das nur noch den Haupteingang geöffnet hält, ist der Ernst der Lage jedem Ankommenden seit Wochen ersichtlich. „Durchgang verboten“, besagt ein Schild. Nach Passieren der Pforte werden Besucher angehalten, sich erst an einem Spender die Hände zu desinfizieren, dann werden sie von Pflegefachkräften und einem Sicherheitsdienst – jeweils zwei Mitarbeiter sitzen mit Mundschutz und Handschuhen an einem Tisch – nach ihrem Anliegen befragt. Bereits am 26. Februar hatte die Krankenhausleitung eindringlich darum gebeten, „bis auf Weiteres ausschließlich in absolut unabwendbaren Notfällen das Krankenhaus aufzusuchen“.