Nächsten Donnerstag heulen Sirenen Stadt Erkelenz macht auf Warntag aufmerksam

Zu den vorhandenen Warnmitteln zählen auch alle Sirenen im Erkelenzer Stadtgebiet, in dem derzeit 21 Sirenen aufgebaut sind. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Neue Sirenen wurden in den vergangenen Jahren auf dem neuen Amtsgericht und dem Hermann-Josef-Altenheim am Schulring sowie am Kaisersaal Immerath installiert. 2024 werden drei weitere Standorte hinzukommen. Die Aufträge zum Bau der neuen Sirenen an der Mehrzweckhalle Keyenberg (neu), am Bürgerhaus Holzweiler und dem Bürgerhaus Gerderath sind bereits erteilt.