Sprachkitas im Kreis Heinsberg​: Förderstopp „mehr als unverständlich“​

Kreis Heinsberg Der Heinsberger Bundestagsabgeordnete Wilfried Oellers kritisiert die Pläne der Bundesregierung, Sprach-Kitas ab 2023 finanziell nicht mehr zu fördern. Im Kreis profitieren sechs Einrichtungen von dem bundesweiten Programm.

„Die frühkindliche Sprachförderung ist ein wichtiger Schlüssel für gesellschaftliche Teilhabe und gerechte Lebenschancen. Trotz allem möchte die Ampel-Regierung die finanzielle Förderung der Sprach-Kitas ab dem kommenden Jahr komplett streichen“, so der Christdemokrat. Und weiter: „Dies ist für mich mehr als unverständlich. Umso mehr, wo das Thema Chancengleichheit bei der Ampel-Koalition scheinbar einen hohen Stellenwert einnehmen soll. Leider aber nicht in diesem Fall, sodass der Koalition das Versprechen auf Chancengleichheit offensichtlich doch nicht so wichtig ist, wie sie es immer behauptet.“ Bislang konnten seit Beginn des Bundesprogrammes bereits knapp 500.000 Kinder und deren Familien von den Sprach-Kitas profitieren. Mit Beginn der neuen Förderperiode im Jahr 2021 wurde zudem ein Fokus auf den Einsatz digitaler Medien und die Integration medienpädagogischer Fragestellungen in die sprachliche Bildung gelegt.