Fußball-Mittelrheinliga : Der FC Wegberg-Beeck legt personell noch mal nach

Mike Kühnel wechselt von Wuppertal nach Beeck. Foto: Manfred Heyne

Mittelrheinliga-Tabellenführer FC Wegberg-Beeck möchte in Sachen Aufstieg offenbar möglichst wenig dem Zufall überlassen. Jedenfalls legte er in der Winterpause noch mal personell nach, in dem er in Meik Kühnel und Yannick Filipovic zwei neue Spieler verpflichtete.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von David Beineke