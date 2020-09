FC Wegberg-Beeck : Remis für „Zweite“ des FC Beeck

Wegberg Zum Auftakt der neuen Saison der Bezirksliga holt die zweite Mannschaft des FC Wegberg-Beeck einen Achtungserfolg gegen Concordia Oidtweiler.

Und frühzeitig stand es 1:0 für die „Reservisten“: Oidtweilers Leon Roosen leistete sich in der 6. Minute in der eigenen Hälfte einen Ballverlust gegen Beecks Neuzugang Blessing Bamidele. Der zog mit dem Ball auf und davon und konnte von Roosen im Strafraum nur noch elfmeterreif gefoult werden. Den vom souveränen Schiedsrichter Peter Weidenfeld verhängten Strafstoß verwandelte Beny Malekzadeh gewohnt sicher zur Führung. Für Oidtweilers Torwart Niklas Westhoff war es also die erste Ballberührung, als er den Ball aus dem Tor holen musste. Nur zwei Minuten später fiel aber schon der 1:1-Ausgleich. Der von Alemannia Mariadorf zur Concordia gewechselte Sascha Jesse wurde im Strafraum gefoult und traf im Anschluss den Elfmeter genau in den Torwinkel.