Handball : Handballteams versuchen, die Zwangspause zu bewältigen

Die Männer des ASV Rurtal-Hückelhoven und die Frauen des TV Erkelenz müssen seit Wochen auf spezifsches Handballtraining verzichten.

Die schwierige Lage rund um das Coronavirus speziell im Kreis Heinsberg geht naturgemäß auch an den dort beheimateten Handballteams nicht spurlos vorbei. Abgesehen von den Spielabsagen, auch am Wochenende fallen die Heimspiele aus, konnten sie genau wie andere Sportler schon seit Wochen nicht mehr trainieren.

Deswegen sieht Trainer Jens Opitz vom ASV Rurtal-Hückelhovben seine Spieler gerade in Bezug auf Ausdauer- und Athletiktraining nun selbst in der Verantwortung. Um ohne Vereinstraining eine ausreichende Fitness beizubehalten, hat die Trainerin der Damen des TV Erkelenz, Tina Bauermeister, ihren Spielerinnen unterschiedliche Aufgaben empfohlen: Unter anderem Joggen, Intervallläufe und verschiedene Workouts, die eigenständig oder in kleinen Gruppen durchgeführt werden können. Nichtsdestotrotz wird es nach einer über einmonatigen Pause des Trainings- und Spielbetriebs im Kreis eine Herausforderung, gegen Mannschaften zu bestehen, die ihren normalen Rhythmus beibehalten konnten.