Hinrundenfazit SG Union Würm-Lindern Neuer Trainer, neuer Ansatz für die Rückserie

Seit dem 10. Januar bereitet sich die SG auf die Rückrunde vor. Für King ist es die erste Vorbereitung als Cheftrainer. Der 49-Jährige legt den Fokus dabei auf Fitness und feste Abläufe mit Spielzügen. „Wir haben in der Hinrunde zu eintönig gespielt. Da wollen wir variabler werden und daran arbeiten wir“, sagt King. Das gilt es jetzt in den Testspielen einzustudieren. Gegen A-Ligist Niersquelle Kuckum gab es zum Auftakt einen 4:2-Erfolg, ein weiterer Sieg folgte gegen Germania Kückhoven (3:1). Gegen Landesligist Union Schafhausen gab es hingegen ein 1:6. Im Februar stehen noch ein Vorbereitungsturnier und ein Testspiel gegen A-Liga-Spitzenreiter Sportfreunde Uevekoven an, bevor es am 3. März in der Liga gegen den SC Erkelenz weitergeht. „Wir wollen schnell Punkte sammeln, um befreiter aufspielen zu können. Ich glaube, dass unsere Qualität reicht, um nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben, trotzdem muss man immer mit einem Auge nach unten gucken. Wir wollen ins gesicherte Mittelfeld und schauen dann, was die nächste Saison bringt“, sagt King vor seiner ersten Halbserie als Chefcoach.