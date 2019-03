Neuer KSB-Vorstand : Wie „alte Hasen“ Neuland betreten

Erste Arbeitstagung der neuen Führungsriege des Kreissportbundes Heinsberg (v.l.): Harald Eifert, Jürgen Meuser und Dieter Tobies haben unmittelbar nach ihrer Wahl die Arbeit aufgenommen. Foto: Anke Backhaus

Kreis Heinsberg Im regionalen Sport und darüber hinaus macht ihnen dank reicher Erfahrung niemand etwas vor. Und doch ist die Arbeit im Kreissportbund Heinsberg für das Trio im Vorstand so etwas wie Neuland.

Sie sind längst „alte Hasen“ in der regionalen Sportszene und brauchen ihren Sachverstand nicht mehr unter Beweis zu stellen. Und doch betreten sie auf gewisse Art und Weise Neuland – mit einem gesunden Maß an Respekt. Jürgen Meuser, der Vorsitzende, und seine beiden Stellvertreter Harald Eifert und Dieter Tobies sind frisch in ihren Ämtern angekommen und führen nun den Kreissportbund Heinsberg (unsere Redaktion berichtete bereits).

In ruhiger Atmosphäre sitzen sie in der Geschäftsstelle des KSB im Heinsberger Kreishaus zusammen und führen nach ihrer Wahl erste Gespräche mit den Mitarbeitern des KSB. Das Trio sagt übereinstimmend: „Genau deshalb haben wir uns zur Wahl gestellt: Wir finden beim KSB in allen Fragen gut geschulte Mitarbeiter vor, die sehr motiviert sind.“

Info Das sind Meuser, Eifert und Tobies Jürgen Meuser (59) kommt vom TuS Jahn Hilfarth und arbeitet als Leiter einer Agentur im Finanzdienstleistungsbereich. Harald Eifert (62) ist Vorsitzender des SC Myhl LA und bereits im Ruhestand. Dieter Tobies (68, ebenfalls Ruhestand) war lange Sportwart des SV RW Schlafhorst.

Der neue KSB-Vorsitzende Jürgen Meuser weiß nur zu gut, wie groß die Fußstapfen sind, die sein Vorgänger Ronnie Goertz hinterlassen hat. „Das Feld, das er hinterlassen hat, erleichtert uns den Einstieg in die neuen Aufgaben. Wenn ich das mal mit dem Stabhochsprung vergleichen darf: Wir müssen nicht bei 2,50 Meter beginnen, sondern können die Messlatte direkt auf fünf Meter legen.“

Und doch will das neue Trio auch eigene Ideen umsetzen. Meuser, der beim TuS Jahn Hilfarth die Leichtathletik-Abteilung geleitet hat, sieht etwa Potenzial im Gesundheitssport und in der Jugendarbeit. So will sich der neue Vorstand auch mit der Sportjugend im KSB, die mit Niklas Wolf, Hannah Scheuvens und Felix Lindt auch ein neues Führungsteam hat, austauschen. Auch die Stadtsportverbände im Kreis Heinsberg werden künftig Bekanntschaft mit den Neuen beim KSB machen. Harald Eifert sagt: „Der Kreis Heinsberg hat zehn Städte und Gemeinden, sechs von ihnen verfügen über Verbände vor Ort. Die Zusammenarbeit mit ihnen ist sehr wichtig.“ David Rosenkranz, Geschäftsführer beim Kreissportbund Heinsberg, sagt: „Sie haben vor Ort die besten Kontakte und leisten dort entscheidende Arbeit.“

Jürgen Meuser, Harald Eifert und Dieter Tobies wollen ihre Amtszeit nutzen, engagierte Menschen für das Ehrenamt zu begeistern. Aus ihrer reichen Erfahrung heraus wollen sie vor allem jungen Menschen zeigen, dass sie durchaus viel bewegen können.

Stichwort Erfahrung: Der Kreis Heinsberg verfügt über eine Vielzahl guter Sportstätten. Jedoch gibt es auch die, die marode sind und saniert werden müssten und sollten. „Da wollen wir Partner sein und unser Know-how einbringen“, sagt Eifert. Dieter Tobies schiebt hinterher: „Dabei machen wir das vom Kabinett des Landes NRW beschlossene Förderprogramm ,Moderne Sportstätte 2022’ für Sportvereine und Sportverbände bekannt. 300 Millionen Euro beträgt das Volumen. Über den KSB können Anträge laufen.“