Fußball : Neue Gelb-Regel löst widersprüchliche Reaktionen aus

Auch in der Kreisliga A Heinsberg werden Spieler ab der nächsten Saison nach der fünften Gelben Karte automatisch für eine Partie gesperrt.

„Wie fast alles im Leben, hat auch diese Geschichte zwei Seiten. Zum einen finde ich es gut, wenn ein Spieler, der sich fünf Gelbe eingebrockt hat, dafür auch bestraft wird. Andererseits ächzen viele Vereine sowieso schon über eine dünne Personaldecke. Da könnte die Sache für so manchen Club deutlich negative Folgen haben“, sagt Dirk Valley in seiner Funktion als Trainer vom TuS Germania Kückhoven. Ähnlich sieht es sein Trainerkollege Nils Brandt, der bei Roland Millich die Verantwortung trägt: „Irgendwie finde ich es schon etwas übertrieben, aber dennoch ist es korrekt, wenn ein Aktiver nach fünf Verwarnungen mal pausiert.“

Einige Vereinsvertreter haben sich indes noch gar nicht so intensiv mit dem Thema befasst, wie auch Thomas Portz, der das Amt des Vorsitzenden beim SV Niersquelle Kuckum bekleidet: „Ich hab mir da ehrlich gesagt noch keine tiefgehenden Gedanken gemacht. Ich sage zum jetzigen Zeitpunkt, dass es übertrieben ist. Wenn aber der Fußballkreis es so gut geregelt hinbekommt, wie die Strafen nach einer Ampelkarte, ist es wohl in Ordnung.“ Ins gleiche Horn wie Dirk Valley, was die Personaldecke angeht, bläst auch Portz: „Bei unserer langen Verletztenliste zuletzt wäre so eine Sperre natürlich hart gewesen.“