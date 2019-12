Handball-Bezirksliga : Wichtige Punkte für den HSV Wegberg

Im Kellerduell der Handball-Bezirksliga gegen den TV Orken setzten sich die Wegberger Herren deutlich mit 34:23 durch. Beide heimischen Damenteams kassierten Niederlagen in eigener Halle.

Einzig den HSV-Herren gelang es, am letzten Bezirksliga-Spieltag des Jahres zu punkten. Alle übrigen heimischen Bezirksligamannschaften kassierten Niederlagen.

Bezirksliga-Damen. HSV Wegberg - Tschft. Lürrip II 22:26 (8:15) Im Spiel gegen die ungeschlagene Zweitvertretung aus Lürrip zeigte sich auf Wegberger Seite, dass es vor allem an der Chancenverwertung haperte. Pfostentreffer und vergebene Siebenmeter reihten sich aneinander. In der zweiten Hälfte besserte sich die Treffsicherheit sichtlich, so dass der Abstand immer weiter verkürzt werden konnte. Susan Wagner traf zehnmal für die Wegbergerinnen. „Es war ärgerlich zu erkennen, dass wir das Spiel hätten sehr viel ausgeglichener gestalten können“, berichtete Trainer Siggi Wagner. Sein Team steht auf dem dritten Tabellenplatz.