Nach bekannt gegebenem Wechsel zum KFC Uerdingen : Beeck verzichtet ab sofort auf Kevin Weggen

Das Spiel gegen RW Oberhausen am vergangenen Samstag war die letzte Partie Kevin Weggens (r.) für Beeck. Am Dienstagabend wurde er freigestellt. Foto: Schnieders/Michael Schnieders

Exklusiv Fussball-Regionalliga Der FC Wegberg-Beeck stellt den Abwehrmann nach dessen am Freitag bekannt gegebenem Wechsel zum KFC Uerdingen frei. Am Mittwoch steht im Waldstadion das Nachholspiel gegen Fortuna Köln an. Anstoß ist um 19.30 Uhr.

Wie gewohnt machte sich Kevin Weggen am Dienstagabend zum Training nach Beeck auf. Die folgende Einheit machte der 28-Jährige, der vergangenen Sommer vom SV Straelen zum FC Wegberg-Beeck gekommen war, aber nicht mehr mit – der erfahrene Defensivspieler gehört ab sofort nicht mehr zum Kader, wurde bis zum Saisonende freigestellt. Das teilte ihm da Beecks Sportlicher Leiter Friedel Henßen mit.

„Die Mannschaft hat am Freitag aus den Medien von Kevins Wechsel erfahren. Er hatte sich mit dem Trikot des KFC ablichten lassen. So etwas gehört sich nicht. Unsere volle Konzentration liegt auf dem Klassenerhalt in der Regionalliga. Nebenschauplätze und entsprechende Unruhe sind da nicht fördernd“, erläutert Henßen – und schiebt nach: „Der geschäftsführende Vorstand und die sportliche Leitung sind einstimmig zu dieser Entscheidung gekommen. Gerade im Hinblick auf unser wichtiges Auswärtsspiel am Samstag gegen Uerdingen sollen Mannschaft und Trainer die Köpfe frei haben.“ Weggen habe auf diese Nachricht gefasst reagiert, so Henßen weiter. „Er blieb ruhig und besonnen. Sein Verhalten ist für uns aber einfach nicht akzeptabel.“

Was Beecks Verantwortliche vor allem stört: Am Donnerstagabend sollte Weggen, der zuvor Geschäftsführer und Hauptsponsor Werner Tellers mündlich seine Verlängerung zugesichert hatte, den neuen Vertrag unterschreiben. Dort eröffnete er dem völlig überraschten Tellers allerdings, dass er ein sehr gutes Angebot vom KFC Uerdingen vorliegen habe und dieses auch annehmen wolle – nach einem Moment der Schockstarre entband ihn Tellers daraufhin von seinem Wort.

Bereits am Freitagvormittag war auf der Uerdinger Homepage aber dann schon ein Foto zu sehen, auf dem Weggen strahlend ein KFC-Trikot hochhielt. Was das Fass zum Überlaufen brachte – erst recht angesichts des brisanten Beecker Spiels kommenden Samstag in Velbert eben beim KFC, einem direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Um die Vorbereitung auf das vergangenen Samstag ausgetragene Spiel gegen RW Oberhausen nicht zu stören, sahen Beecks Verantwortliche von einem Rauswurf zunächst noch ab, Weggen stand gegen RWO auch in der Anfangsformation. Danach war aber im Grunde klar, dass Weggens Tage in Beeck gezählt waren.

Spiel eins ohne Weggen findet bereits am Mittwoch statt – sofern es die Platzverhältnisse zulassen. Dann soll im dritten Anlauf Beecks Heimspiel gegen den heißen Aufstiegsaspiranten Fortuna Köln stattfinden. Die Kölschen gehören zusammen mit RW Essen und Preußen Münster zum Spitzentrio, haben realistische Chancen auf den ersehnten Wiederaufstieg in die 3. Liga. Die letzten vier Spiele hat das Team von Coach Alexander Ende auch alle gewonnen, ist insgesamt seit 18 Spielen ungeschlagen. Das Hinspiel im Südstadion, es war seinerzeit der erste Spieltag, gewann die Fortuna gegen Beeck 2:0.

„Dass Fortuna Köln eigentlich nicht unsere Kragenweite ist, wissen wir natürlich. Dennoch dürfen wir nach unseren drei Auftaktniederlagen in diesem Jahr nun nicht den Kopf in den Sand stecken, wollen auch gegen Köln mit Leidenschaft und Herz agieren, wollen es der Fortuna möglichst schwer machen“, sagt Beecks Coach Mark Zeh.